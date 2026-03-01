Макрон подтвердил участие Франции в операции по захвату Бельгией танкера теневого флота РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал серьезным ударом по теневому флоту РФ захват Бельгией танкера в Северном море и подтвердил участие своей страны в операции.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Макрон также опубликовал видео операции.

A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.



Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026

"Серьезный удар по теневому флоту: вчера вечером в Северном море вертолеты французских ВМС помогли бельгийским силам захватить нефтяной танкер, находившийся под международными санкциями", – написал французский президент.

"Европейцы решительно настроены перекрыть источники финансирования захватнической войны России в Украине путем применения санкций", – добавил Макрон.

Как сообщалось, бельгийская армия захватила нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.

Судно, задержанное Бельгией, с октября 2025 года находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена", на том основании, что они "входят в состав теневого флота нефтяных танкеров или способствуют энергетическим доходам России", которая "зависит от энергетических доходов для финансирования своей незаконной войны агрессии против Украины".

Ethera описывается как судно, транспортирующее "сырую нефть, нефтепродукты или минеральные материалы, происходящие из России или экспортируемые из нее, при этом занимаясь нерегулярными и высокорисковыми морскими перевозками [...]". Среди ограничений – запрет на доступ в порты европейских стран.

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал захват Бельгией танкера теневого флота РФ и призвал другие страны последовать ее примеру.