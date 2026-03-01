Каллас назвала смерть Хаменеї визначальним моментом в історії Ірану

Очільниця Європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що зі смертю аятоли Алі Хаменеї відкрився шлях до іншого Ірану, в якому його народ матиме більше свободи для самовизначення.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану. Що буде далі – невідомо. Але зараз відкрився шлях до іншого Ірану, в якому його народ матиме більше свободи для самовизначення", – написала Каллас.

Вона заявила, що підтримує контакти з партнерами, зокрема з тими в регіоні, які найбільше страждають від військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації ситуації.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що світ не проллє сліз за Хаменеї.