Каллас назвала смерть Хаменеи определяющим моментом в истории Ирана

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что со смертью аятоллы Али Хаменеи открылся путь к другому Ирану, в котором его народ будет иметь больше свободы для самоопределения.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

"Смерть Али Хаменеи является определяющим моментом в истории Ирана. Что будет дальше – неизвестно. Но сейчас открылся путь к другому Ирану, в котором его народ будет иметь больше свободы для самоопределения", – написала Каллас.

Она заявила, что поддерживает контакты с партнерами, в частности с теми в регионе, которые больше всего страдают от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации ситуации.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что смерть аятоллы Али Хаменеи открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что мир не прольет слез за Хаменеи.