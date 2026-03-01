Опитування: більшість чехів вважають, що українці успішно інтегруються

Більшість населення Чеської Республіки вважає, що українські біженці успішно інтегрувалися в чеське суспільство.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством Kantar CZ для Чеського телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

69% опитаних вважають, що українці добре інтегруються, що відповідає результатам квітня 2023 року. З іншого боку, 24% людей вважають, що українські біженці не інтегруються, що на один процентний пункт більше, ніж майже три роки тому.

На думку 54% респондентів, Чеська Республіка повинна продовжувати надавати військову допомогу Україні. Це на 7 пунктів більше, ніж у жовтні 2023 року, але також на 7 пунктів менше, ніж у березні 2022 року, відразу після початку війни.

На початку 2022 року найбільшою проблемою для чеських жителів було те, що після прибуття українських біженців чехам може бути складно знайти роботу. У березні 2022 року так вважали 43% опитаних. Однак цього року таких людей стало менше – 35%.

Згідно з опитуванням, 35% респондентів наразі мають позитивний досвід спілкування з українцями, що на 5 пунктів більше, ніж у жовтні 2023 року. Кількість людей, які оцінюють своє ставлення до українців як нейтральне, також зросла з 26% у 2023 році до 30% у січні цього року. Частка людей з негативним досвідом за цей період не змінилася і становить приблизно п'яту частину населення.

За словами аналітика Kantar Павла Раноча, чоловіки, представники молодших поколінь та люди з вищою освітою частіше мають позитивний досвід спілкування з українцями. З загальної кількості людей, які мають позитивний досвід спілкування з українськими біженцями, 60 відсотків є виборцями опозиційних партій. Натомість виборці партій, що перебувають при владі, тобто ANO, SPD і "Автомобілісти", становлять 20 відсотків, тобто втричі менше.

Опитування було частиною соціологічного дослідження Чеського телебачення під назвою Trendy Česka. Воно було проведено агентством Kantar CZ, і його співробітники проводили інтерв'ю переважно в другій половині січня цього року. У ньому взяли участь 1200 респондентів.

Нагадаємо, в середині лютогопрезидент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива його країни із закупівлі артилерійських снарядів для України забезпечила постачання майже 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів для ЗСУ.

Павел також підкреслив, що негативне ставлення до українців є несправедливим.