Опрос: большинство чехов считают, что украинцы успешно интегрируются

Большинство населения Чешской Республики считает, что украинские беженцы успешно интегрировались в чешское общество.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kantar CZ для Чешского телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

69% опрошенных считают, что украинцы хорошо интегрируются, что соответствует результатам апреля 2023 года. С другой стороны, 24% людей считают, что украинские беженцы не интегрируются, что на один процентный пункт больше, чем почти три года назад.

По мнению 54% респондентов, Чешская Республика должна продолжать оказывать военную помощь Украине. Это на 7 пунктов больше, чем в октябре 2023 года, но также на 7 пунктов меньше, чем в марте 2022 года, сразу после начала войны.

В начале 2022 года самой большой проблемой для чешских жителей было то, что после прибытия украинских беженцев чехам может быть сложно найти работу. В марте 2022 года так считали 43% опрошенных. Однако в этом году таких людей стало меньше – 35%.

Согласно опросу, 35% респондентов в настоящее время имеют положительный опыт общения с украинцами, что на 5 пунктов больше, чем в октябре 2023 года. Количество людей, которые оценивают свое отношение к украинцам как нейтральное, также выросло с 26% в 2023 году до 30% в январе этого года. Доля людей с негативным опытом за этот период не изменилась и составляет примерно пятую часть населения.

По словам аналитика Kantar Павла Раноча, мужчины, представители младших поколений и люди с высшим образованием чаще имеют положительный опыт общения с украинцами. Из общего количества людей, имеющих положительный опыт общения с украинскими беженцами, 60 процентов являются избирателями оппозиционных партий. Зато избиратели партий, находящихся у власти, то есть ANO, SPD и "Автомобилисты", составляют 20 процентов, то есть в три раза меньше.

Опрос был частью социологического исследования Чешского телевидения под названием Trendy Česka. Он был проведен агентством Kantar CZ, и его сотрудники проводили интервью преимущественно во второй половине января этого года. В нем приняли участие 1200 респондентов.

Напомним, в середине февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива его страны по закупке артиллерийских снарядов для Украины обеспечила поставку почти 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.

Павел также подчеркнул, что негативное отношение к украинцам является несправедливым.