Глава МЗС Естонії: смерть Хаменеї показує, що Москва не здатна підтримати своїх союзників
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що смерть аятоли Алі Хаменеї стала репутаційним збитком для Кремля.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
Тсахкна у розмові з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром заявив, що Естонія уважно стежить за подіями на Близькому Сході.
"Події останніх діб безпосередньо впливають і на безпеку Європи, оскільки серйозний удар завдано іранській верхівці, яка відігравала важливу роль у підтримці Росії в загарбницькій війні проти України", – сказав він.
"Смерть аятоли Алі Хаменеї показує, що Москва не здатна підтримувати своїх союзників, що є істотним репутаційним збитком для Кремля", – додав глава МЗС.
Міністр закордонних справ підкреслив, що розробка Іраном ядерної зброї повинна бути виключена, а міжнародний тиск за допомогою санкцій повинен тривати доти, доки іранський режим не припинить атаки проти своїх сусідів, репресії проти власних громадян і не повернеться до дипломатичних рішень.
"Смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває для народу Ірану можливість вступити в нову епоху. Це шанс звільнитися від репресивного режиму, що тривав десятиліттями. Майбутнє Ірану має визначатися народом Ірану", – додав Тсахкна.
Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.
Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.
Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.