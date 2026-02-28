Трамп: США розпочали масштабні бойові операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Truth Social, пише "Європейська правда".

Вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Трамп заявив, що мета США – "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей".

"Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном і наших союзників у всьому світі", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", – сказав він.

Відтак американський президент запевнив, що США "знищать їхні ракети і зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Раніше американські посадовці заявили ЗМІ, що США разом із Ізраїлем здійснюють удари по Ірану.

Зазначимо, іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.

27 лютого Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики. Також низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Того ж дня Трамп заявив, що досі не ухвалив рішення щодо того, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив невдоволення перебігом переговорів з Тегераном.