Троє американських військовослужбовців загинули під час атаки на Іран

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.

Про це йдеться в Х Центрального командування США, передає "Європейська правда".

За даними Центрального командування США, п'ятеро отримали серйозні поранення.

"Кілька інших отримали легкі осколкові поранення та струси мозку і зараз повертаються до виконання своїх обов'язків", – додано в заяві військового командування.

"Основні бойові операції тривають, і ми продовжуємо реагувати на ситуацію. Ситуація є нестабільною, тому з поваги до родин загиблих ми не будемо надавати додаткову інформацію, зокрема імена наших загиблих воїнів, до закінчення 24 годин після повідомлення найближчих родичів", – йдеться у повідомленні.

Іранська Революційна гвардія (IRGC) заявила в неділю, що вона атакувала авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.