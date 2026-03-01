Глава МИД Эстонии: смерть Хаменеи показывает, что Москва не способна поддержать своих союзников

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что смерть аятоллы Али Хаменеи стала репутационным ущербом для Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Тсахкна в беседе с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром заявил, что Эстония внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.

"События последних суток напрямую влияют и на безопасность Европы, поскольку серьезный удар нанесен иранской верхушке, которая играла важную роль в поддержке России в захватнической войне против Украины", – сказал он.

"Смерть аятоллы Али Хаменеи показывает, что Москва не способна поддерживать своих союзников, что является существенным репутационным ущербом для Кремля", – добавил глава МИД.

Министр иностранных дел подчеркнул, что разработка Ираном ядерного оружия должна быть исключена, а международное давление с помощью санкций должно продолжаться до тех пор, пока иранский режим не прекратит атаки против своих соседей, репрессии против собственных граждан и не вернется к дипломатическим решениям.

"Смерть аятоллы Али Хаменеи открывает для народа Ирана возможность вступить в новую эпоху. Это шанс освободиться от репрессивного режима, длившегося десятилетиями. Будущее Ирана должно определяться народом Ирана", – добавил Тсахкна.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.