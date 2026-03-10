Рейтинг схвалення роботи Трампа знизився

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44%.

Як повідомляє The Hill, про це свідчать результати опитування на замовлення NBC News, пише "Європейська правда".

44% опитаних "однозначно підтримують" чи "скоріше підтримують" те, як президент Трамп працює на своїй посаді – що на три процентних пункти менше за 47% у березні 2025 року.

54% опитаних "однозначно не схвалюють" або "скоріше не схвалюють" роботу Трампа, тоді як рік тому цей показник становив 51%.

53% респондентів схвалюють політику президента щодо безпеки кордонів, 44% – імміграційну політику, операцію проти Ірану – 41%. Дані іншого опитування засвідчили, що операцію проти Ірану підтримують лише 27%.

Збір даних проводили з 27 лютого по 3 березня, всього опитали 1000 зареєстрованих виборців. Можлива похибка складає 3,1 процентних пункти.

В усереднених показниках опитувань, які наводять на Decision Desk HQ, рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 43.1%, несхвалення - 54.4%.

