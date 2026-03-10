Рейтинг одобрения работы Трампа снизился

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа просел до 44%.

Как сообщает The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу NBC News, пишет "Европейская правда".

44% опрошенных "однозначно поддерживают" или "скорее поддерживают" то, как президент Трамп работает на своем посту – что на три процентных пункта меньше 47% в марте 2025 года.

54% опрошенных "однозначно не одобряют" или "скорее не одобряют" работу Трампа, тогда как год назад этот показатель составлял 51%.

53% респондентов одобряют политику президента по безопасности границ, 44% – иммиграционную политику, операцию против Ирана – 41%. Данные другого опроса показали, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27%.

Сбор данных проводили с 27 февраля по 3 марта, всего опросили 1000 зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

В усредненных показателях опросов, которые приводят на Decision Desk HQ, рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 43.1%, неодобрения - 54.4%.

