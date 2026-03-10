Палата громад Британії не схвалила заборону соцмереж для дітей до 16 років

Палата громад Великої Британії більшістю голосів проголосувала проти запровадження заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, натомість надавши уряду розширені повноваження у цьому питанні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Заборона соціальних мереж для дітей в Британії вже тривалий час залишається темою для політичних дискусій після того, як одна з країн Співдружності Націй, Австралія, запровадила подібні обмеження.

Депутати Палати громад проголосували 307 голосами проти законопроєкту. 173 законодавці підтримали заборону, яку вніс депутат-консерватор Джон Неш.

Водночас законодавці підтримали поправку депутатки Олівії Бейлі, яка запропонувала надати ширші повноваження у цьому питанні урядовцям, зокрема міністерці технологій Ліз Кендалл.

Згідно з поправкою, Кендалл може обмежити або заборонити дітям певного віку доступ до сервісів соціальних мереж та чат-ботів. Також є можливість обмежити використання дітьми VPN, обмежити доступ до функцій, що викликають залежність, та змінити вік цифрової згоди у Великій Британії.

Початковий законопроєкт також розгляне Палата лордів.

Нагадаємо, у лютому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Зазначимо, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

А в німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.

Нещодавно таке рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.