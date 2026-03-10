Палата общин Великобритании не одобрила запрет соцсетей для детей до 16 лет

Палата общин Великобритании большинством голосов проголосовала против введения запрета социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет, вместо этого предоставив правительству расширенные полномочия в этом вопросе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Запрет социальных сетей для детей в Великобритании уже длительное время остается темой для политических дискуссий после того, как одна из стран Содружества Наций, Австралия, ввела подобные ограничения.

Депутаты Палаты общин проголосовали 307 голосами против законопроекта. 173 законодателя поддержали запрет, который внес депутат-консерватор Джон Нэш.

В то же время законодатели поддержали поправку депутата Оливии Бейли, которая предложила предоставить более широкие полномочия в этом вопросе правительственным чиновникам, в частности министру технологий Лиз Кендалл.

Согласно поправке, Кендалл может ограничить или запретить детям определенного возраста доступ к сервисам социальных сетей и чат-ботам. Также есть возможность ограничить использование детьми VPN, ограничить доступ к функциям, вызывающим зависимость, и изменить возраст цифрового согласия в Великобритании.

Первоначальный законопроект также рассмотрит Палата лордов.

Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

А в немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.

Недавно такое решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.