Стармер обіцяє прийняти законопроєкт про соцмережі у найближчі місяці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", передає The Guardian.

Британський прем’єр пообіцяв вжити заходів щодо доступу молоді до соціальних мереж. Водночас, за його словами, це не обов’язково означатиме повну заборону для осіб віком до 16 років.

Стармер сказав, що уряд три місяці проводив консультації з прихильниками та противниками цієї ідеї, зокрема з молоддю, тож кінцеве рішення має врахувати всі аргументи.

"Деякі люди просто кажуть, що потрібно просто прибрати всіх дітей віком до 16 років із соціальних мереж, і на цьому все. NSPCC (Національне товариство із запобігання жорстокому поводженню з дітьми – ред.), очевидно, організація, яка дуже стурбована захистом дітей, каже, що ні, це підштовхне дітей до ще темніших місць", – сказав глава уряду.

Окремо британський уряд запропонує законопроєкт, який регулюватиме роботу чат-ботів на основі штучного інтелекту.

Зазначимо, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Через це у січні британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Як стало відомо, 3 лютого, британський уряд ініціював власне розслідування щодо Grok.

На цьому тлі низка країн анонсували запровадження заборони соціальних мереж для дітей. Нещодавно таке рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.