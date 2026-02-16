У Бундестазі виступили за заборону соцмереж для дітей до 14 років

Парламентарі від Соціал-демократичної партії Німеччини виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Соціал-демократи пропонують повну заборону доступу до таких платформ, як TikTok та Instagram. Ці соцмережі мають технічно блокувати користувачів до 14 років.

Для підлітків віком від 14 до 16 років німецькі законодавці пропонують створити молодіжні версії платформ. Вони відрізнятимуться відсутністю алгоритмічних стрічок, персоналізованого контенту або функцій, що викликають залежність, таких як нескінченне прокручування, автозапуск або гейміфікація.

"Ми більше не можемо уникати чітких правил та обмежень, подібних до тих, що пропонує Соціал-демократична партія. Захист молоді від потоку ненависті та насильства в соціальних мережах є нашим пріоритетом", – сказав віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

Згідно з пропозицією законодавців, доступ до соціальних мереж має здійснюватися виключно через Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI) батьків або опікунів.

Однак ідея соціал-демократів зіштовхнулася з опором всередині партії та за її межами. Речниця політсили з питань правової політики Кармен Вегге застерегла від загальних вікових обмежень або обов'язкової реєстрації справжнього імені. А лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель назвала вимогу щодо заборони соціальних мереж для дітей "неправильною та небезпечною".

Нагадаємо, в останні місяці у Європі посилилися дискусії щодо заборони соцмереж для дітей.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

Також парламент Португалії схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.