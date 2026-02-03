В Іспанії заборонять соцмережі для дітей до 16 років

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив у вівторок про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це іспанський прем’єр заявив на пленарному засіданні Всесвітнього саміту урядів, що проходить у Дубаї, його цитує EFE.

Санчес також анонсував інші заходи для посилення контролю над цифровими платформами, а також відповідальність для їхніх керівників за порушення.

На думку Санчеса, необхідно зробити цифрові платформи здоровим простором, і тому він оголосив, що наступного тижня його уряд схвалить низку заходів, серед яких заборона доступу до соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

Для цього, за його словами, платформи повинні вжити ефективних заходів контролю та реальних бар'єрів, які запобігатимуть доступу неповнолітніх.

Очільник уряду Іспанії запевнив, що для запобігання безкарності керівники будуть нести юридичну відповідальність за порушення, скоєні на цифрових платформах, за які вони відповідають.

Крім того, маніпулювання алгоритмами та поширення незаконного контенту буде кваліфікуватися як злочин.

Санчес також оголосив про створення системи відстеження, кількісної оцінки та простежуваності, яка дозволить встановити те, що він назвав "слідом ненависті та поляризації".

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.