Жителі Сицилії переплутали землетрус з бомбардуванням

Мешканці італійської Сицилії на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході почали телефонувати до екстрених служб з питанням, чи не почалось бомбардування, коли острів струсонув невеликий землетрус.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Землетрус магнітудою 4,5 стався у середу в районі східних провінцій Сицилії.

Землетрус стався на горі Етна о 7:05 на глибині чотирьох кілометрів, а його епіцентр знаходився між містами Рагальна, Б'янкавілла та Санта-Марія-ді-Лікодія в провінції Катанія.

Департамент цивільного захисту повідомив, що не надходило повідомлень про постраждалих або значні збитки.

Водночас екстрені служби розповіли, що після землетрусу місцеві мешканці телефонували до служби екстреної допомоги з питанням, чи не бомбили острів.

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країни Близького Сходу звернулися до Італії із проханням передати їм системи протиповітряної оборони для захисту від іранських атак, зокрема комплекси SAMP/T, які отримує Україна.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні підтвердила плани уряду передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських дронів.