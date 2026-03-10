В море возле Неаполя произошло сильное землетрясение

Ночью у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Толчки зафиксировали в три минуты после полуночи 10 марта по местному времени. По данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения залегал чрезвычайно глубоко, гораздо глубже, чем для "типичных" итальянских землетрясений.

Подземные толчки привели к перебоям в движении поездов в направлениях к северу от Неаполя, которые продолжились и утром. Задержки составляют от 25 минут до почти 2 часов, некоторые отправления отменили.

Землетрясение в северных пригородах Неаполя магнитудой 4,6 в июне 2025 года стало самым сильным за последние 40 лет.

На прошлой неделе жители острова Сицилия во время легкого землетрясения заподозрили ракетные удары – на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ударов Ирана по многим соседним странам.