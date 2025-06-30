Возле Неаполя произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение

Днем 30 июня вблизи Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для этой местности за последние 40 лет.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли в 12:47 30 июня, эпицентр находился на глубине 5 км в районе города Баколи и местности Флегрейские поля. Землетрясение было также хорошо ощутимо в Неаполе. Многие люди выбежали на улицы, опасаясь более сильных толчков и разрушения зданий.

Землетрясение стало самым сильным для этой местности за последние 40 лет.

После основного землетрясения через несколько минут произошло более слабое магнитудой 2,2.

Сообщений о значительных повреждениях и пострадавших не поступало.

По протоколам безопасности из-за землетрясения останавливали движение поездов, а также одну из линий метро Неаполя.

Во время предыдущего, более слабого землетрясения под Неаполем в начале июня была повреждена часть Археологического парка Помпеи, действующего на месте раскопок легендарного города.

Серия землетрясений в Греции привела к повреждению древних монастырей на горе Афон.