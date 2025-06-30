Біля Неаполя стався найсильніший за останній 40 років землетрус
Вдень 30 червня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для цієї місцевості за останні 40 років.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Поштовхи сталися о 12:47 30 червня, епіцентр перебував на глибині 5 км в районі міста Баколі і місцевості Флегрейські поля. Землетрус був також добре відчутний у Неаполі. Багато людей повибігали на вулиці, побоюючись сильніших поштовхів і руйнування будівель.
Землетрус став найсильнішим для цієї місцевості за останні 40 років.
Після основного землетрусу за кілька хвилин стався слабший магнітудою 2,2.
Повідомлень про значні пошкодження і постраждалих не надходило.
За протоколами безпеки через землетрус зупиняли рух поїздів, а також одну з гілок метро Неаполя.
Під час попереднього, слабшого землетрусу під Неаполем на початку червня зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.
Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.