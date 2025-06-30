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Біля Неаполя стався найсильніший за останній 40 років землетрус

Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 18:01 — Марія Ємець

Вдень 30 червня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для цієї місцевості за останні 40 років.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Поштовхи сталися о 12:47 30 червня, епіцентр перебував на глибині 5 км в районі міста Баколі і місцевості Флегрейські поля. Землетрус був також добре відчутний у Неаполі. Багато людей повибігали на вулиці, побоюючись сильніших поштовхів і руйнування будівель. 

Землетрус став найсильнішим для цієї місцевості за останні 40 років. 

Після основного землетрусу за кілька хвилин стався слабший магнітудою 2,2. 

Повідомлень про значні пошкодження і постраждалих не надходило. 

За протоколами безпеки через землетрус зупиняли рух поїздів, а також одну з гілок метро Неаполя. 

Під час попереднього, слабшого землетрусу під Неаполем на початку червня зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.

Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.

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