Реєстр збитків від агресії РФ починає прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну

Реєстр збитків внаслідок російської агресії для України відкрив прийом заявок за новою категорією – щодо втрати бізнесу ФОПами внаслідок війни.

Про це повідомили у пресслужбі Реєстру, пише "Європейська правда".

Реєстр збитків відкриває для подання заяв категорію A3.5, що стосується втрати приватного підприємництва внаслідок російської агресії.

Категорія призначена для фізичних осіб-підприємців, які зазнали втрати прибутку від своєї підприємницької діяльності в Україні 24 лютого 2022 року або після цієї дати внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації.

Заяви можуть подаватися фізичними особами, які зареєстровані як ФОП та втратили прибуток від свого приватного підприємництва внаслідок агресії РФ проти України.

Для подання заяви у цій категорії фізичним особам необхідно надати докази ведення своєї підприємницької діяльності, подій, що спричинили втрату цієї діяльності, а також фінансові документи на підтвердження розміру втраченого прибутку. Подати заяву можна на вебпорталі "Дія".

Заяви щодо будь-яких активів, які належали фізичній особі та були знищені, пошкоджені або втрачені внаслідок війни, повинні подаватися в інших відповідних категоріях А. Заяви від імені або на користь юридичних осіб подаються в інших відповідних категоріях В або С, відкриття яких очікується незабаром.

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру та надалі передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації.

Нагадаємо, у лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії.

У 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України.

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.