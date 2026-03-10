Реестр ущерба в результате российской агрессии для Украины открыл прием заявок по новой категории – о потере бизнеса физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в результате войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Реестра, пишет "Европейская правда".

Реестр ущерба открывает для подачи заявлений категорию A3.5, что касается потерь частного предпринимательства в результате российской агрессии.

Категория предназначена для физических лиц-предпринимателей, которые понесли потери прибыли от своей предпринимательской деятельности в Украине 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате международно-противоправных действий Российской Федерации.

Заявления могут подаваться физическими лицами, которые зарегистрированы как ФЛП и потеряли прибыль от своего частного предпринимательства в результате агрессии РФ против Украины.

Для подачи заявления в этой категории физическим лицам необходимо предоставить доказательства ведения предпринимательской деятельности, событий, повлекших потерю этой деятельности, а также финансовые документы в подтверждение размера утраченной прибыли. Подать заявление можно на веб-портале "Дія".

Заявления в отношении любых активов, которые принадлежали физическому лицу и были уничтожены, повреждены или потеряны в результате войны, должны подаваться в других соответствующих категориях А. Заявления от имени или в пользу юридических лиц подаются в других соответствующих категориях В или С, открытие которых ожидается в скором времени.

Заявления, соответствующие установленным требованиям, будут внесены в Реестр и в дальнейшем переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации.

Напомним, в феврале Реестр ущерба начал прием заявлений о вынужденном перемещении за пределы Украины в результате агрессии России.

В 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр ущерба для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины.

В декабре подписали конвенцию, которая начинает Компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и убытки, причиненные российской агрессией.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.