Британія готується відправити другий військовий корабель до Кіпру

Велика Британія готує другий військовий корабель Королівського флоту для розгортання в східній частині Середземного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Раніше Британія оголосила про рішення розгорнути есмінець HMS Dragon в районі Кіпру.

Тепер Міністерство оборони країни оголосило, що направляє в Середземне море десантний корабель RFA Lyme Bay.

"В рамках обачного планування ми прийняли рішення привести RFA Lyme Bay у стан підвищеної готовності як запобіжний захід, якщо він знадобиться для допомоги у виконанні морських завдань у Східному Середземномор’ї", – заявив речник міністерства.

RFA Lyme Bay – десантний корабель, обладнаний для використання як авіаційна платформа. Його часто використовують для гуманітарних місій, як-от евакуації населення, та ліквідації наслідків стихійних лих.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.