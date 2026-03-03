Британія підтвердила, що відправляє есмінець на Кіпр

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що в район Кіпра відправляється есмінець HMS Dragon.

Заяву Стармера наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр також оголосив, що Британія посилює свою протиповітряну оборону на базі на Кіпрі, розгорнувши вертольоти з можливістю боротьби з дронами.

Він додав, що Британія "повністю віддана забезпеченню безпеки Кіпру і британського військового персоналу, що базується там".

Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через загрозу дрона евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, що за 60 кілометрів від авіабази.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.