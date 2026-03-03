Франція надішле до Кіпру фрегат та системи ППО

Франція відправить Кіпру ракетні комплекси, системи боротьби з безпілотниками та фрегат після атаки дронів на британську авіабазу на острові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє суспільний мовник Кіпру RIK.

Про допомогу від Франції стало відомо після телефонної розмови президента Кіпру Нікоса Христодулідіса з французьким колегою Емманюелем Макроном. У дзвінку Христодулідіс попросив Макрона про підтримку після того, як у понеділок з’явилися повідомлення про атаку дронів на авіабазу Акротирі.

Президент Франції пообіцяв розгорнути на Кіпрі ракетні системи, засоби боротьби з безпілотниками та фрегат. Ще один військовий човен мають доправити згодом.

Христодулідіс також звернувся до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з проханням розгорнути фрегат біля острова. Глава німецького уряду погодився відправити до Кіпру корабель.

Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через загрозу дрона евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, що за 60 кілометрів від авіабази.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.