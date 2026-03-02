Греція направляє фрегати та винищувачі F-16 на Кіпр

Греція відправляє два фрегати і два винищувачі F-16 на Кіпр у зв'язку із загрозою безпеці навколо середземноморського острова.

Про це оголосив у понеділок міністр оборони Греції Нікос Дендіас, якого цитує eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Дендіас також розповів, що у вівторок разом із головнокомандувачем Збройних сил генералом Дімітріосом Чупісом відвідає Кіпр для зустрічей із президентом Нікосом Христодулідісом і міністром оборони Васілісом Пальмасом, щоб краще скоординувати позицію двох союзників.

"Після безпідставних атак на територію Кіпру Греція буде... всіляко сприяти обороні Республіки Кіпр, щоб протидіяти загрозам і незаконним діям, що відбуваються на її території", – сказав Дендіас.

Речник уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс у своєму Х подякував Греції за відправку фрегатів і F-16.

"У рамках посилених запобіжних заходів, що вживаються у зв'язку з розвитком подій у регіоні, було домовлено, що Греція надішле до Республіки Кіпр два фрегати ВМС. Йдеться про фрегат "Кімон" та ще один фрегат, який оснащений системою протидії безпілотним літальним апаратам "Кентавр". Паралельно...до Кіпру відправляється пара літаків F-16 грецьких військово-повітряних сил", – зазначив він.

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.