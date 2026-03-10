Кошта: единственным победителем войны на Ближнем Востоке является Россия

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что единственным победителем в войне на Ближнем Востоке на данный момент является Россия, поскольку цены на энергоносители стремительно растут, а внимание к войне против Украины угасает.

Об этом он сказал во вторник, 10 марта, во время конференции послов ЕС, его заявление цитирует "Европейская правда".

Кошта заявил, что война на Ближнем Востоке вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Он подчеркнул, что Европейский Союз призывает все стороны проявить "максимальную сдержанность" и вернуться за стол переговоров.

"Сейчас в этой войне есть только один победитель – Россия. Она постоянно подрывает позиции Украины, пренебрегая международным правом. С ростом цен на энергоносители она получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины. Она получает выгоду от отвлечения военных ресурсов, которые иначе могли бы быть направлены на поддержку Украины", – подчеркнул президент Евросовета.

Он также добавил, что РФ выигрывает от уменьшения внимания к украинскому фронту, "поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план".

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что Украина провела переговоры с США о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 6 марта заявил об ожидании прогресса в мирных переговорах в ближайшие недели.

Впрочем, 9 марта Зеленский сообщил об отсрочке по предложению американской стороны трехсторонней встречи с РФ и США, которая планировалась на этой неделе.