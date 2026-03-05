Україна і США говорили про відтермінування тристоронньої зустрічі з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна мала розмову із США щодо потенційної зміни місця і термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

Про це він сказав у інтервʼю Rai Italia, витяг із якого опубліковано в соцмережі Х глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч Україна – США – Росія планувалась у проміжку між 5 та 9 березня. Однак 28 лютого розпочалася війна на Близькому Сході.

"Ми говорили з американською стороною – тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, – про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході", – зазначив він.

Також український президент висловив сподівання, що буде підтверджено обмін, про який домовлялися в ході попередніх зустрічей.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський заявив, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена з огляду на війну на Близькому Сході, і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

Втім, він повторив, що з огляду на бойові дії на Близькому Сході зустріч може не відбутися в Абу-Дабі, про що говорили раніше.

А в Кремлі заявили, що ясності щодо термінів і місця чергових переговорів між Росією, США та Україною щодо мирного врегулювання поки немає.