Віткофф анонсував прогрес у мирних переговорах щодо України в найближчі тижні

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував нещодавній обмін військовополоненими між Україною і Росією і заявив про очікування прогресу у мирних переговорах у найближчі тижні.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Віткоффа, обмін відбувся завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів.

"Цей обмін став можливим завдяки тривалим і детальним мирним переговорам під керівництвом президента Дональда Трампа. Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значних результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка покладе край війні раз і назавжди", – написав він.

"Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", – заявив Віткофф.

Президент Володимир Зеленський 5 березня заявив, що Україна мала розмову із США щодо потенційної зміни місця і термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

Перед цим він казав, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена з огляду на війну на Близькому Сході, і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.