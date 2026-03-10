Британський суд відмовив у позові проти МЗС через угоду про передачу островів Чагос

Високий суд Лондона відмовив у дозволі на подання позову проти Міністерства закордонних справ Великої Британії через угоду про передачу островів Чагос Маврикію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Троє заявників, серед яких громадянка Британії, народжена в Дієго Гарсії, Бертріс Помпе, минулого року безрезультатно намагалися заблокувати угоду з Маврикієм. Тоді вони стверджували, що Міністерство закордонних справ незаконно не проконсультувалося з мешканцями архіпелагу Чагос.

Суд в Лондоні назвав цей позов повтором аргументів, які вже були відхилені англійськими судами у справах щодо островів.

Минулого року Велика Британія погодила угоду про передачу суверенітету над островами Чагос в Індійському океані Маврикію. Головною умовою було збереження контролю Лондона над військовою базою Дієго-Гарсія, яку також використовують Збройні сили США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки.

Минулого місяця повідомляли, що британський уряд відкладе прийняття закону про передачу суверенітету над островами Чагос Маврикію після того, як президент США Дональд Трамп знову розкритикував угоду Британії щодо архіпелагу.