ЗМІ: у Британії взяли паузу перед прийняттям закону про передачу островів Маврикію

Британський уряд відкладе прийняття закону про передачу суверенітету над островами Чагос Маврикію після того, як президент США Дональд Трамп знову розкритикував угоду Британії щодо архіпелагу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Адміністрація Кіра Стармера "взяла паузу на роздуми" щодо планів повернути законодавство, що лежить в основі угоди, до Палати лордів, повідомив представник уряду Великої Британії, який ознайомлений з планами і побажав залишитися анонімним.

Це сталося після різкого допису президента США в соціальних мережах щодо угоди.

Міністри вже відклали розгляд законопроєкту про Британську територію в Індійському океані в останній момент минулого місяця після того, як Трамп назвав угоду, яку Британія вважала узгодженою з Вашингтоном, "актом ВЕЛИКОЇ ДУРОСТІ".

Вони побоювалися, що консервативна поправка, яка "зруйнує" угоду, може бути прийнята в умовах інтенсивного лобіювання з метою скасування угоди. Угода, яка надає Маврикію контроль над колишньою британською імперською власністю, мала на меті підтримати використання військової бази США і Британії на Дієго-Гарсія через договір оренди, одночасно захищаючи Британію від міжнародних судових позовів щодо долі островів.

Законопроєкт мав повернутися до верхньої палати вже наступного тижня після того, як Державний департамент США офіційно підтримав угоду у своїй заяві у вівторок, повідомив вищезгаданий високопосадовець.

Але цей посадовець підтвердив у четвер, що тепер буде перегляд.

Президент США висловився у середу на своїй платформі Truth Social, що Стармер "робить велику помилку", укладаючи "в кращому разі непевну" угоду про оренду Дієго-Гарсія.

У четвер в інтерв'ю Sky News міністр Британії Алекс Девіс-Джонс наголосив, що уряд не змінить курс, незважаючи на останню атаку Трампа, і сказав: "Ми повернемо цей законопроєкт, як тільки дозволить час парламенту, тому що це життєво важливий і вирішальний актив для національної безпеки".

Опозиційні політики як з Консервативної партії, так і з партії Reform UK Найджела Фараджа виступають проти цих планів. Трамп також стверджував, що база в Індо-Тихоокеанському регіоні буде важливою для захисту від Ірану, якщо переговори щодо ядерної програми Тегерана не будуть плідними.

Президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Торік травні державний секретар США Марко Рубіо привітав угоду між Великою Британією та Маврикієм про передання архіпелагу Чагос.