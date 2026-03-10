Британский суд отклонил иск против МИД из-за соглашения о передаче островов Чагос

Высокий суд Лондона отказал в разрешении на подачу иска против Министерства иностранных дел Великобритании из-за соглашения о передаче островов Чагос Маврикию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трое заявителей, среди которых гражданка Великобритании, рожденная в Диего-Гарсии, Бертрис Помпе, в прошлом году безрезультатно пытались заблокировать соглашение с Маврикием. Тогда они утверждали, что Министерство иностранных дел незаконно не проконсультировалось с жителями архипелага Чагос.

Суд в Лондоне назвал этот иск повтором аргументов, которые уже были отклонены английскими судами по делам об островах.

В прошлом году Великобритания согласовала соглашение о передаче суверенитета над островами Чагос в Индийском океане Маврикию. Главным условием было сохранение контроля Лондона над военной базой Диего-Гарсия, которую также используют Вооруженные силы США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не будет идти на компромиссы в вопросах национальной безопасности.

В прошлом месяце сообщалось, что британское правительство отложит принятие закона о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию после того, как президент США Дональд Трамп снова раскритиковал соглашение Британии по архипелагу.