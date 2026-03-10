Лідер ультраправих Румунії очолює рейтинг довіри до політиків країни

Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон очолив рейтинг довіри до політиків країни, з помітним відривом від прем’єра і президента.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування INSCOP.

Лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон опинився на першому місці у рейтингу довіри громадян до румунських політиків, з 34,3%. Йому "дуже довіряють" 14,1% і "досить довіряють" 20,2%, а скоріше не довіряють чи зовсім не довіряють – 48,3%.

На другому місці – чинний президент Нікушор Дан з 27,6%, на третьому – прем’єр Іліє Боложан з 25,1%. Не довіряють їм 55,3% та 58,2% відповідно.

На четвертому місці колишній прем’єр-соціаліст Віктор Понта, про довіру якому заявили майже 21% опитаних.

Збір даних для опитування проводили 2-6 березня серед 1100 респондентів. Можлива похибка складає ±3%.

Нагадаємо, на повторних президентських виборах у другому турі в травні 2025 року Нікушор Дан, на той час мер Бухареста, переміг лідера ультраправого AUR Джордже Сіміона.

Лютневе опитування показало, що понад 70% румунів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку – але настрої дуже різняться залежно від партійної прихильності.

У ньому ж понад 44% румунів висловили думку, що найбільші шанси перемогти у російсько-українській війні має Росія; проте більше ніж половина вважають, що для завершення війни РФ має припинити агресію й відступити, а не Україна – піти на поступки.