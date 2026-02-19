Найбільше румунів вірять у перемогу Росії в російсько-українській війні

Понад 44% румунів вважають, що найбільші шанси перемогти у російсько-українській війні має Росія; проте більше ніж половина вважають, що для завершення війни РФ має припинити агресію й відступити, а не Україна – піти на поступки.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP на замовлення New Strategy Center.

44,5% румунів вважають, що у російсько-українській війні переможе Росія, а Україну переможцем бачать 23,4%. Ще 32,2% респондентів відповіли, що не визначились з думкою, або не дали відповіді.

Це суттєва зміна ситуації порівняно з травнем 2022 року – тоді України прогнозували понад 50% респондентів, а перемогу Росії – 26,1%.

За виборчими вподобаннями, найвища частка тих, хто прогнозує перемогу Росії – серед прихильників ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" (61%). Серед виборців соціал-демократів це 38%, націонал-лібералів – 26%, "Союзу порятунку Румунії" – 30%.

Схожим чином відрізняються і прогнози щодо перемоги України – віра у таку ймовірність вища серед прихильників двох останніх партій, при цьому, серед прихильників Національно-ліберальної партії перемогу України прогнозують 50%.

Більшість опитаних покладають відповідальність на завершення війни саме на Росію: 53,3% вважають, що для завершення війни потрібно, щоб РФ вивела свої війська та повернула загарбані території Україні. 35,4% вважають, що задля миру Україна має піти на поступки Росії. Це суттєві зміни, порівняно з листопадом 2023 року – тоді про необхідність поступок з боку України казали 24,5%, а про необхідність для Росії припинити агресію і вивести війська з української території – 64,7%.

Понад 60% румунів не думають, що російсько-українська війна закінчиться цього року ("дуже малоймовірним" це вважають 38,5%, "досить малоймовірним" – 24.5%).

Опитування також засвідчило, що на думку понад 70% Румунія рухається у неправильному напрямку. Найбільше невдоволених – серед прихильників ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".

Інше опитування 2026 року засвідчило, що завершення російсько-української війни входить до топ-3 сподівань румунських громадян на 2026 рік.

Збір даних проводили з 28 грудня по 6 лютого, всього опитали 1100 повнолітніх респондентів. Можлива похибка складає ± 3%.

Читайте також про велике опитування щодо настроїв європейців: США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну