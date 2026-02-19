Більшість румунів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Понад 70% румунів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку – але настрої дуже різняться залежно від партійної прихильності.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP на замовлення New Strategy Center.

73,1% румунів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, і лише 22,2% дали протилежну відповідь.

Останній раз вищий показник невдоволення у цьому опитуванні фіксували у листопаді 2022 року, коли він сягав майже 75%. Проте відповідь "у неправильному напрямку" переважала усі ці роки.

За виборчими вподобаннями, найвища кількість невдоволених серед прихильників ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" – у цій групі про неправильний напрямок сказали 92% опитаних. Значний показник також серед прихильників соціал-демократів – 80%.

Найбільш оптимістичними виявились виборці Національної ліберальної партії та Союзу порятунку Румунії – про неправильний курс країни там відповіли 27% і 36% відповідно, а 65% і 56% відповідно вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Найбільшими проблемами респонденти вважають корупцію (32%), інфляцію (22,6%), здоров’я власне та родини (13,4%), стан системи освіти (11,7%) та нестачу робочих місць (9,8%).

Війна в Україні опинилась у переліку проблем на шостому місці (6,9%). Водночас інше опитування 2026 року засвідчило, що завершення російсько-української війни входить до топ-3 сподівань румунських громадян на 2026 рік.

Збір даних проводили з 28 грудня по 6 лютого, всього опитали 1100 повнолітніх респондентів. Можлива похибка складає ± 3%.

