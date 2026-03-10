Лидер ультраправых Румынии возглавляет рейтинг доверия к политикам страны

Лидер румынских ультраправых Джордже Симион возглавил рейтинг доверия к политикам страны, с заметным отрывом от премьера и президента.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса INSCOP.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион оказался на первом месте в рейтинге доверия граждан к румынским политикам, с 34,3%. Ему "очень доверяют" 14,1% и "достаточно доверяют" 20,2%, а скорее не доверяют или совсем не доверяют – 48,3%.

На втором месте – действующий президент Никушор Дан с 27,6%, на третьем – премьер Илие Боложан с 25,1%. Не доверяют им 55,3% и 58,2% соответственно.

На четвертом месте бывший премьер-социалист Виктор Понта, о доверии которому заявили почти 21% опрошенных.

Сбор данных для опроса проводили 2-6 марта среди 1100 респондентов. Возможная погрешность составляет ±3%.

Напомним, на повторных президентских выборах во втором туре в мае 2025 года Никушор Дан, в то время мэр Бухареста, победил лидера ультраправого AUR Джордже Симиона.

Февральский опрос показал, что более 70% румын считают, что страна движется в неправильном направлении – но настроения очень различаются в зависимости от партийной принадлежности.

В нем же более 44% румын выразили мнение, что наибольшие шансы победить в российско-украинской войне имеет Россия; однако более половины считают, что для завершения войны РФ должна прекратить агрессию и отступить, а не Украина – пойти на уступки.