Макрон скликає засідання Ради національної безпеки через війну на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 10 березня, проведе засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Засідання розпочнеться о 18:30 за паризьким часом.

Це оголошення прозвучало на тлі рішення французького президента розпочати "суто оборонну" місію задля виходу з Ормузької протоки заблокованих там суден, зокрема нафтових танкерів. Ця протока стала фактично заблокованою Іраном після початку військової операції США та Ізраїлю.

За пропозицією Макрона, Франція залучить у Середземному, Червоному морях та в районі Ормузької протоки вісім фрегатів, два носії гелікоптерів та атомний авіаносець "Шарль де Голль".

А у середу прем’єр-міністр Себастьян Лекорню запланував зустріч з політичними партіями, а також головами обох палат парламенту та відповідних парламентських комітетів, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Раніше про готовність розширити військово-морські операції на Близькому Сході для захисту міжнародного судноплавства заявили в Євросоюзі.