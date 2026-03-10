Макрон созывает заседание Совета национальной безопасности из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 10 марта, проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Заседание начнется в 18:30 по парижскому времени.

Это объявление прозвучало на фоне решения французского президента начать "сугубо оборонную" миссию для выхода из Ормузского пролива заблокированных там судов, в частности нефтяных танкеров. Этот пролив стал фактически заблокированным Ираном после начала военной операции США и Израиля.

По предложению Макрона, Франция привлечет в Средиземном, Красном морях и в районе Ормузского пролива восемь фрегатов, два вертолетоносца и атомный авианосец "Шарль де Голль".

А в среду премьер-министр Себастьян Лекорню запланировал встречу с политическими партиями, а также главами обеих палат парламента и соответствующих парламентских комитетов, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Ранее о готовности расширить военно-морские операции на Ближнем Востоке для защиты международного судоходства заявили в Евросоюзе.