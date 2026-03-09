ЄС готовий розширити військово-морські операції на Близькому Сході

Євросоюз готовий розширити військово-морські операції на Близькому Сході для захисту міжнародного судноплавства.

Про це йдеться у спільній заяві президентів Європейської комісії та Європейської ради за результатами відеоконференції з лідерами країн Близького Сходу щодо війни в Ірані, передає "Європейська правда".

"Президент Кошта та президентка фон дер Ляєн нагадали про важливість морських оборонних операцій ASPIDES та ATALANTA, спрямованих на захист критично важливих водних шляхів та запобігання будь-яким перебоям у життєво важливих ланцюгах постачання. Вони також висловили готовність до подальшого вдосконалення та посилення цих операцій з метою кращого реагування на ситуацію", – йдеться у заяві.

Операція ASPIDES була започаткована у 2024 році після нападів повстанців-хуситів на міжнародне судноплавство. Операція ATALANTA була започаткована у 2008 році для боротьби з сомалійськими піратами в районі Африканського Рогу, але її повноваження були розширені.

Керівники інституцій ЄС також висловили занепокоєння щодо впливу регіональної кризи на Ліван, особливо щодо масового переміщення цивільного населення. Фон дер Ляєн пообіцяла гуманітарну допомогу для підтримки 130 тисяч людей у Лівані, перший рейс має вилетіти у вівторок, йдеться в заяві.

Фон дер Ляєн і Кошта провели переговори через відеозв'язок з лідерами та міністрами Йорданії, Єгипту, Бахрейну, Лівану, Сирії, Туреччини, Вірменії, Іраку, Катару, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Оману раніше в понеділок.

"Європейський Союз є давнім надійним партнером для регіону в ці складні часи і готовий всіляко сприяти деескалації ситуації та поверненню до переговорного столу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж разом із союзниками готує "суто оборонну" місію задля виходу з Перської затоки заблокованих там суден, зокрема нафтових танкерів.

В Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін. При цьому в уряді наголосили, що не бачать об’єктивних підстав для такого стрімкого здорожчання пального.