Макрон анонсував "суто захисну" місію для супроводу цивільних суден в Ормузькій протоці

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж разом із союзниками готує "суто оборонну" місію задля виходу з Перської затоки заблокованих там суден, зокрема нафтових танкерів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Під час візиту на Кіпр, де зараз стоїть на якорі французький авіаносець "Шарль де Голль", Макрон оголосив, що Франція та інші союзники готують операцію для розблокування Ормузької протоки та відновлення руху нафтових танкерів з країн Перської затоки.

"Ми готуємо суто захисну, суто супровідну місію, що буде організована спільно з європейськими та неєвропейськими державами, яка б дозволила – щойно це стане можливим – ескортувати контейнеровози й танкери, щоб поступово відновити рух через Ормузьку протоку", – заявив президент Франції.

Він додав, що загалом Франція залучить у Середземному, Червоному морі та в районі Ормузької протоки вісім фрегатів, два носії гелікоптерів і авіаносець "Шарль де Голль".

Через війну США й Ізраїлю проти Ірану та ударів Тегерану у відповідь, що призвело до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку, у всьому світі стрімко зростають ціни на нафту й газ. Цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань нафти й скрапленого природного газу.

В уряді Франції поки не розглядають запровадження субсидій у зв’язку зі стрімким подорожчанням пального та пообіцяли антимонопольні перевірки на АЗС, щоб запобігати штучному накручуванню цін.

В Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін. При цьому в уряді наголосили, що не бачать об’єктивних підстав для такого стрімкого здорожчання пального.