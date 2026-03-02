Барро: Франція готова обороняти країни Перської затоки

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на пресконференції у Парижі, передає BFMTV.

Барро оголосив про підтримку та солідарність з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією. За його словами, Франція "готова брати участь" в обороні цих держав.

Глава МЗС Франції не пояснив, як саме Париж долучиться до захисту цих країн.

Водночас він висловив жаль через те, що ситуацію з Іраном не вдалося врегулювати дипломатичним шляхом.

Барро також заявив, що "односторонні" напади Ізраїлю та США на Іран мали б обговорюватися в колективних органах, створених саме для цієї мети, таких як Організація Об'єднаних Націй.

"Кожен міг би взяти на себе відповідальність, адже лише звернувшись до Радбезу ООН з проханням про застосування сили можна отримати необхідну легітимність", – сказав він.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа.