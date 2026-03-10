Британія оприлюднила нове визначення антимусульманської ворожості

Велика Британія оприлюднила нове рекомендаційне визначення того, що вона називає антимусульманською ворожістю.

Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду, передає "Європейська правда".

Цей крок є наслідком багаторічної дискусії щодо того, як визначити антимусульманську ненависть таким чином, щоб це сприяло послідовному застосуванню закону, але не припиняло і не криміналізувало відкриту дискусію про ісламський екстремізм.

Станом на березень 2025 року було скоєно майже 4,5 тисячі злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти мусульман, що становить майже половину всіх злочинів на релігійному ґрунті в Англії та Вельсі.

До цих даних також увійшли люди, яких помилково вважають мусульманами.

Нове визначення, яке не є юридично обов'язковим, включає такі кримінальні діяння, як насильство, вандалізм, переслідування, залякування та упереджені стереотипи, спрямовані проти мусульман або людей, яких вважають мусульманами.

Уряд заявив, що це визначення необхідне для захисту людей від "неприйнятної ворожої поведінки, спрямованої на залякування та розбрат", і що права на вільне вираження думок залишаються незмінними.

Втім, законна критика релігійних переконань, включаючи іслам, залишається захищеною.

Торік у Британії трьох неонацистів ув'язнили за планування нападів на мечеті та синагоги.

Також у Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт проти мечеті.

Нещодавно у Великій Британії поліція затримала 40-річного чоловіка, який намагався пройти до центральної мечеті Манчестера, маючи при собі сокиру, ніж та молоток.