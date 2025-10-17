У Британії трьох неонацистів ув'язнили за планування нападів на мечеті та синагоги

Троє британських правих екстремістів були ув'язнені в п'ятницю на сумарний термін 29 років після того, як їх визнали винними в плануванні нападу на мечеті та синагоги в рамках того, що вони вважали майбутньою "расовою війною".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

25-річний Броган Стюарт, 26-річний Марко Піццетту і 35-річний Крістофер Рінгроуз готували теракт, коли їх заарештували в лютому 2024 року, заявили прокурори на суді над ними.

Трійці також було пред'явлено по два звинувачення у зборі інформації, яка може бути корисною для підготовки терористичного акту, а Рінгроузу – у виготовленні компонента для 3D-друкованої вогнепальної зброї.

Вони не визнали себе винними, але в травні присяжні Шеффілдського коронного суду визнали їх винними за всіма пунктами обвинувачення.

Суддя Джоанна Каттс ув'язнила Стюарта, який, за словами прокурорів, відігравав провідну роль, на 11 років. Рінгроуз був ув'язнений на 10 років, а Піццетту – на вісім років.

Прокурор Джонатан Сендіфорд заявив присяжним, що троє підсудних висловлювали захоплення Адольфом Гітлером і виконавцями сумнозвісних терористичних атак, а також ненависть до небілих людей, особливо до мусульман та іммігрантів.

"Вони вірили, що незабаром має настати час, коли почнеться расова війна між білою та іншими расами", – каже Сендіфорд.

Серед сотень повідомлень, надісланих трійцею, в тому числі в групі Telegram під назвою "Einsatz 14", обвинувачені обговорювали страту тодішнього прем'єр-міністра Ріші Сунака і тортури над імамами.

Головний суперінтендант Джеймс Данкерлі заявив у своїй заяві, що трійця "сповідувала мерзенні расистські погляди і виступала за насильство, і все це для того, щоб підтримати їхні крайні праві погляди".

"Дехто з них захищав себе в суді тим, що все це було фантазією або просто частиною невинного спілкування, проте всі троє робили реальні кроки для планування і підготовки до здійснення нападу на невинних громадян", – додав Данкерлі.

