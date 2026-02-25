У Британії затримали чоловіка, який прийшов до мечеті з сокирою і молотком

У Великій Британії поліція затримала 40-річного чоловіка, який намагався пройти до центральної мечеті Манчестера, маючи при собі сокиру, ніж та молоток.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент стався у вівторок ввечері, близько 20:40 за Гринвічем, під час вечірньої молитви Таравіх.

За словами представників мечеті, під час молитви у священний для мусульман місяць Рамадан до приміщення зайшли двоє підозрілих осіб: білий чоловік з великою сумкою та темношкірий чоловік.

Волонтери мечеті вчасно помітили сокиру в сумці одного з візитерів. Вони ізолювали озброєного чоловіка в окремій кімнаті та негайно викликали поліцію. Під час огляду в сумці також виявили ніж і молоток.

Поліція Великого Манчестера підтвердила затримання чоловіка за підозрою у володінні зброєю та наркотиками. Другому чоловіку вдалося втекти до приїзду офіцерів, наразі його розшукують.

Суперінтендант Саймон Насім повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а прямих погроз на адресу вірян озвучено не було.

На подію відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він заявив, що стурбований інцидентом у центральній мечеті Манчестера.

Торік у Британії трьох неонацистів ув'язнили за планування нападів на мечеті та синагоги.

Також у Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт проти мечеті.