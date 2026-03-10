Великобритания обнародовала новое определение антимусульманской враждебности

Великобритания обнародовала новое рекомендательное определение того, что она называет антимусульманской враждебностью.

Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства, передает "Европейская правда".

Этот шаг является результатом многолетней дискуссии о том, как определить антимусульманскую ненависть таким образом, чтобы это способствовало последовательному применению закона, но не пресекало и не криминализировало открытую дискуссию об исламском экстремизме.

По состоянию на март 2025 года было совершено почти 4,5 тысячи преступлений на почве ненависти, направленных против мусульман, что составляет почти половину всех преступлений на религиозной почве в Англии и Уэльсе.

В эти данные также вошли люди, которых ошибочно считают мусульманами.

Новое определение, которое не является юридически обязательным, включает такие уголовные деяния, как насилие, вандализм, преследование, запугивание и предвзятые стереотипы, направленные против мусульман или людей, которых считают мусульманами.

Правительство заявило, что это определение необходимо для защиты людей от "неприемлемого враждебного поведения, направленного на запугивание и раздор", и что права на свободное выражение мнений остаются неизменными.

Впрочем, законная критика религиозных убеждений, включая ислам, остается защищенной.

В прошлом году в Великобритании трое неонацистов были заключены в тюрьму за планирование нападений на мечети и синагоги.

Также в Шотландии был осужден 17-летний подросток, который планировал теракт против мечети.

Недавно в Великобритании полиция задержала 40-летнего мужчину, который пытался пройти в центральную мечеть Манчестера, имея при себе топор, нож и молоток.