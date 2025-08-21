У Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт проти мечеті

17-річного підлітка, який планував скоїти масове вбивство під час терористичного нападу на мечеть у місті Грінок на заході Шотландії, засудили до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

17-річний хлопець був затриманий у січні 2025 року після того, як поліція виявила його з пневматичною зброєю та балончиками з аерозолем біля мусульманського центру області Інверклайд, де розташований Грінок.

Підліток планував підпалити будівлю, вбивши всіх людей, що перебували всередині. Він зміг спланувати свій напад, обдуривши імама центру, який повірив, що хлопець хоче стати мусульманином.

Однак поліція встигла заарештувати підлітка, якому на той час було 16 років, до того, як він вчинив теракт. При собі він мав балончики з аерозолем, за допомогою яких планував вчинити підпал, і пневматичну зброю.

У телефоні 17-річного знайшли список його "натхненників", серед яких згадувались Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та Андерс Брейвік. Він також просив знайомого транслювати теракт у прямому ефірі.

У липні підліток визнав себе винним у діях з наміром вчинення терористичних актів. Його засудили до 10 років увʼязнення, а також 8 років нагляду після звільнення.

Нагадаємо, в липні суд Відня засудив 15-річного підлітка до двох років умовного увʼязнення за звинуваченням у плануванні теракту від імені "Ісламської держави".

Німецька прокуратура нещодавно висунула звинувачення громадянину Росії, якого підозрюють у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні та спробі приєднатися до бойового угруповання "Ісламська держава".