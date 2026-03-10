Глава МЗС Польщі хоче стягувати плату з евакуйованих з гарячих точок поляків

Міністерство закордонних справ Польщі хоче покласти край безкоштовній евакуації поляків з місць, щодо яких відомство раніше випустило попередження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Ідею стягувати плату за евакуацію урядовим або військовим літаком має віцепрем'єр, глава МЗС Радослав Сікорський. Він попросив підтримати законодавчі зміни з цього питання.

У понеділок Сікорський написав на платформі X, що, за даними прикордонної служби, з 1 березня, тобто вже після початку війни в регіоні Близького Сходу, туди виїхало 736 осіб, у тому числі 37 дітей віком до 15 років. 97 осіб поїхали до Катару, 271 – до Оману, а 368 – до Об'єднаних Арабських Еміратів. Він додав, що сподівається, що "вони не вимагатимуть евакуації коштом платників податків".

"Прошу вас підтримати таку зміну до закону, щоб за повернення до країни урядовим або військовим літаком з місць, щодо яких були попередження про небезпеку, можна було стягувати плату", – заявив Сікорський у вівторок.

У вівторок вранці речник МЗС Мачей Вевюр повідомив, що до Польщі з Близького Сходу завдяки 55 рейсам повернулися 9772 особи.

Нагадаємо, Єврокомісія вперше напряму залучила власні транспортні резерви та організувала два чартерні рейси для евакуації європейських громадян з Близького Сходу.

Норвегія повернула спецрейсом з Близького Сходу близько 130 громадян. Польща залучила до евакуації своїх громадян військові літаки.