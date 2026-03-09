Чартерами від Єврокомісії з Близького Сходу повернули 356 європейців

Єврокомісія вперше напряму залучила власні транспортні резерви та організувала два чартерні рейси для евакуації європейських громадян з Близького Сходу.

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда".

Два репатріаційних рейси для громадян країн ЄС, організовані Єврокомісією на прохання Румунії, перевезли з Оману до Румунії 356 громадян європейських країн, які мали труднощі з виїздом з Близького Сходу через бойові дії.

"Ця операція є важливим кроком у розширенні інструментів реагування, які має Механізм цивільного захисту ЄС", – зазначили у ЄК.

Інструмент rescEU залучають у випадках, коли жодна з країн-членів не може у потрібний момент надати власні спроможності. У разі застосування цього механізму Єврокомісія покриває до 100% транспортних витрат.

Окрім того, ЄС посприяв з організацією 42 евакуаційних рейсів, якими додому повернулися понад 4100 громадян більш як десятка країн-членів, днями плануються наступні. Всього 23 країни серед членів ЄС і учасників Механізму цивільного захисту звернулись за допомогою для повернення своїх громадян з Близького Сходу.

Норвегія повернула спецрейсом з Близького Сходу близько 130 громадян. Польща залучила до евакуації своїх громадян військові літаки.