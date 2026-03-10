Глава МИД Польши хочет взимать плату с эвакуированных из горячих точек поляков

Министерство иностранных дел Польши хочет положить конец бесплатной эвакуации поляков из мест, в отношении которых ведомство ранее выпустило предупреждение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Идею взимать плату за эвакуацию правительственным или военным самолетом высказал вице-премьер, глава МИД Радослав Сикорский. Он попросил поддержать законодательные изменения по этому вопросу.

В понедельник Сикорский написал на платформе X, что, по данным пограничной службы, с 1 марта, то есть уже после начала войны в регионе Ближнего Востока, туда выехало 736 человек, в том числе 37 детей в возрасте до 15 лет. 97 человек уехали в Катар, 271 – в Оман, а 368 – в Объединенные Арабские Эмираты. Он добавил, что надеется, что "они не будут требовать эвакуации за счет налогоплательщиков".

"Прошу вас поддержать такое изменение в закон, чтобы за возвращение в страну правительственным или военным самолетом из мест, в отношении которых были предупреждения об опасности, можно было взимать плату", – заявил Сикорский во вторник.

Во вторник утром представитель МИД Мачей Вевюр сообщил, что в Польшу с Ближнего Востока благодаря 55 рейсам вернулись 9772 человека.

Напомним, Еврокомиссия впервые напрямую привлекла собственные транспортные резервы и организовала два чартерных рейса для эвакуации европейских граждан с Ближнего Востока.

Норвегия вернула спецрейсом с Ближнего Востока около 130 граждан. Польша привлекла к эвакуации своих граждан военные самолеты.