Норвегія повернула спецрейсом з Близького Сходу близько 130 громадян

127 норвежців повернулись додому з Близького Сходу спеціальним рейсом за сприяння МЗС Норвегії.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Невдовзі після опівночі в аеропорту Осло приземлився спецрейс з Оману, організований МЗС Норвегії для громадян, які застрягли у країнах Близького Сходу через війну і сконтактували з МЗС щодо допомоги з поверненням.

Літак вирушив зі столиці Оману Маскату, туди для норвежців організували автобуси з Дубаю.

На борту літака повернулися 127 людей, у тому числі 44 дитини.

Як відомо, через несподівані масштаби війни на Близькому Сході, яка майже паралізувала авіасполучення, у регіоні застрягли сотні тисяч громадян європейських країн.

Польща залучила до евакуації своїх громадян військові літаки.

До Франції станом на суботу повернули 4300 громадян з тих, які хотіли вилетіти з країн Близького Сходу у зв'язку з останніми подіями.